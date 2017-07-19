Roche: in Lombardia impatto da 467 mln su Pil e oltre 1500 posti di lavoro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 mag - Presentato il primo studio sull'impatto di Roche in Lombardia, dove si evidenzia come gli investimenti dell'azienda siano un motore di sviluppo, innovazione e occupazione qualificata per il territorio lombardo. L'analisi, comunica la Societa', mostra che tramite le proprie attivita' Roche produce un impatto sul Pil lombardo pari a 467 milioni di euro: per ogni euro di valore aggiunto diretto se ne generano 1,8 sull'economia a livello regionale, con 46 branche attivate, di cui quasi 8 su 10 sono Pmi. Rilevante anche il contributo all'occupazione: per ogni dipendente diretto se ne sostengono altri 2 attraverso la filiera e l'indotto, per un totale di 1.570 lavoratori equivalenti attivati. E si tratta di un'occupazione altamente qualificata, a prevalenza femminile e cross-generazionale. Per continuare ad alimentare questa catena di valore, avvisano da Roche, 'serve pero' un patto con le istituzioni regionali e tutti gli attori del sistema: e' cruciale trasformare freni e ostacoli in leve per premiare l'innovazione e attrarre investimenti in ricerca, a livello nazionale e in Lombardia, regione a sua volta motore di sviluppo per il comparto biotech e l'intero Paese'.

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