Roche: in Lombardia impatto da 467 mln su Pil e oltre 1500 posti di lavoro -2

Tsamousis: "Payback vincolo strutturale da rimuovere" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 mag - Un motore di sviluppo che rischia pero' di essere frenato da meccanismi come quello del payback: la fotografia che emerge dal primo studio sull'impatto di Roche in Lombardia, realizzata con il supporto metodologico di PwC Italia, mostra anche che nel 2024 Roche ha versato 13,2 milioni di euro di payback nella Regione, collocandosi tra le aziende con il maggiore contributo a livello regionale. 'Oggi, i risultati dello studio sull'impatto socio-economico confermano che la nostra presenza sul territorio agisce non solo come un promotore di salute per coloro che ne hanno bisogno, ma anche come un moltiplicatore di valore, capace di generare innovazione e occupazione altamente qualificata lungo tutta la filiera regionale - commenta Stefanos Tsamousis, General Manager di Roche SpA -. Siamo molto orgogliosi di aiutare migliaia di pazienti e le loro famiglie e di contribuire, al tempo stesso, all'economia lombarda e italiana. Roche continua a investire in infrastrutture, studi clinici e capitale umano sul territorio. E per continuare a correre e attrarre investimenti, particolarmente nell'attuale scenario competitivo e geopolitico, e' fondamentale che il sistema evolva e riconosca la sanita' come un investimento e non come un costo. I vincoli strutturali, come il payback farmaceutico, vanno rimossi, la tecnologia utilizzata per ridurre la burocrazia e i processi snelliti. Insieme possiamo costruire un futuro migliore, per la Lombardia, per l'Italia e soprattutto per i pazienti'.

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