Rinnovabili: Gdf Trento scopre truffa su fotovoltaico da oltre 60 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 30 apr - I Finanzieri del Comando Provinciale di Trento hanno individuato sette societa' con sede in Trentino che hanno sottratto a tassazione redditi per oltre 60 milioni di euro e ottenuto indebitamente oltre 33 milioni di euro di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'operazione, condotta dai militari della Compagnia di Rovereto, ha consentito di individuare un gruppo di imprese, controllate da una capogruppo tedesca, proprietarie di rilevanti impianti fotovoltaici situati prevalentemente nel centro e sud Italia, nei cui confronti sono state avviate mirate verifiche fiscali. Gli accertamenti hanno evidenziato, in primo luogo, che le societa' avevano trasferito fittiziamente la sede legale in Trentino al solo fine di beneficiare di un'aliquota Irap ridotta, sottraendo a tassazione una base imponibile di circa 60 milioni di euro, corrispondente a un'imposta evasa di oltre 2 milioni di euro.

Inoltre, le medesime societa' hanno indebitamente dedotto costi derivanti da un finanziamento erogato dalla capogruppo tedesca a tassi artificiosamente maggiorati, determinando un trasferimento di utili per quasi 3 milioni di euro verso un Paese a fiscalita' piu' favorevole. Nel corso delle attivita', le Fiamme Gialle hanno approfondito anche le richieste presentate dal gruppo di imprese nel periodo 2011-2024, finalizzate all'ottenimento di tariffe incentivanti erogate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per un importo complessivo di oltre 152 milioni di euro. Le indagini hanno consentito di accertare che oltre 33 milioni sono stati indebitamente percepiti mediante il meccanismo fraudolento del cosiddetto 'artato frazionamento'.

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