Ricerca: da domani la ministra Bernini in missione negli Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - La ministra dell'Universita' e della ricerca, Anna Maria Bernini, sara' in visita negli Stati Uniti da domani a mercoledi' 10 aprile.

Bernini prendera' parte all'apertura dell'Annual Workshop 2024 del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti "Next! Forging the Future. Our World, Our Challenges".

Durante la visita - si legge in una nota - la ministra incontrera' diverse cariche istituzionali: Harriet Kung, Acting Director Office of Science, U.S. Department of Energy; Sethuraman Panchanathan, Director, U.S. National Science Foundation; l'omologa Arati Prabhakar, Director, White House Office of Science and Technology Policy. Durante la permanenza a Washington, Bernini incontrera' anche un gruppo di ricercatori e studenti italiani presenti negli Usa.

