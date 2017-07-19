Dati
            Notizie Radiocor

            Rfi: lavori sulla linea Roma-Napoli (via Formia)

            Dal 27 febbraio al 2 marzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) comunica in una nota che dalle ore 23:20 del 27 febbraio alle ore 03:00 del 2 marzo 2026 eseguira' 'importanti lavori sulla rete lungo la linea Roma-Napoli (via Formia). Si tratta - spiega la nota della seconda parte (la prima si e' svolta dal 30 gennaio al 2 febbraio) di interventi propedeutici all'attivazione - sulla linea Latina-Sezze-Priverno - dell'ACC-M (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione): un nuovo impianto tecnologico per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria che comanda e supervisiona contemporaneamente piu' stazioni ferroviarie da un'unica postazione.

