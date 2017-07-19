Reply: controllata riceve Google Cloud Partner Award 2026 per soluzioni cloud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Go Reply, la societa' del Gruppo Reply specializzata in soluzioni cloud-native su Google Cloud, e' stata riconosciuta con il Google Cloud Partner of the Year Award 2026 nella categoria Talent Development: Emea, il premio assegnato ai partner che si distinguono per competenze, innovazione e capacita' di supportare i clienti nei percorsi di adozione del cloud, modernizzazione di piattaforme business-critical e valorizzazione di AI, dati e soluzioni cloud-native. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Il riconoscimento conferma l'impegno di Go Reply nello sviluppo delle competenze su Google Cloud, attraverso percorsi di formazione strutturati, iniziative di mentoring, attivita' di sviluppo competente e programmi continuativi di knowledge sharing tra i team in Germania, Italia e Regno Unito. Nel corso del 2025, le iniziative - che fanno parte di un piu' ampio percorso di sviluppo promosso dal Gruppo Reply si sono concentrate in particolare sulla Generative AI, con l'obiettivo di rafforzare le competenze di prompt engineering e ampliare l'esperienza applicativa nell'utilizzo di tecnologie come Vertex AI e Gemini nei progetti per i clienti. Il premio inoltre rafforza ulteriormente il posizionamento delle societa' del Gruppo Reply nell'ecosistema Google Cloud, facendo seguito al riconoscimento ottenuto nel 2025 come Google Cloud Partner of the Year for Country - Uk/Ie e dal ruolo di launch partner di Gemini Enterprise, la piu' recente piattaforma di produttivita' AI di Google.

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(RADIOCOR) 26-04-26 12:45:52 (0254) 5 NNNN