Renaissance: con Aurora Growth Capital 92mila euro a Luiss per borsa di studio
A favore di studentessa del Mezzogiorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Luiss Guido Carli, grazie al contributo erogato da Renaissance Partners e Aurora Growth Capital, attraverso Renaissance Aifm, congiuntamente a cinque societa' partecipate da Aurora (Farmo, Eurmoda, Promo-Pharma, Finlogic, Club del Sole), bandisce un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio a copertura totale dei costi di immatricolazione, iscrizione e mantenimento agli studi per l'intero percorso triennale del corso di laurea in Economics and Business, erogato in lingua inglese. La borsa di studio e' destinata a una studentessa residente in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia, in condizioni di svantaggio socioeconomico comprovato dall'ISEEU, che si iscrivera' nell'anno accademico 2026/2027 al primo anno del corso di laurea triennale in Economics and Business della Luiss Guido Carli. L'iniziativa prevede un sostegno economico complessivo di oltre 92 mila euro nell'arco dei tre anni di studio.
'Con questa iniziativa - commenta Patrizia Micucci, Founder e Managing Partner di Aurora Growth Capital - vogliamo sostenere concretamente una giovane studentessa di talento, offrendo la possibilita' di accedere a un percorso universitario di eccellenza indipendentemente dalle condizioni economiche di partenza. Riteniamo importante contribuire concretamente a creare condizioni che permettano ai giovani talenti di emergere e crescere'.
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(RADIOCOR) 21-05-26 15:28:42 (0615) 5 NNNN