Recovery Fund: Catalfo, al lavoro per investimenti in formazione e competenze

Grande occasione per competitivita' Paese e lavoro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - "E' importante investire in un piano nazionale delle competenze, di questo mi sto occupando e fara' parte del Recovery plan con i ministri Manfredi (Universita'), Azzolina (Istruzione) e Pisano (Innovazione)". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Abbiamo una grande opportunita' che ci viene dal confronto, da questa emergenza che ci ha fatto impiegare molte ore anche insieme e credo possa essere una grande opportunita' di investimento per il Paese", ha aggiunto rivolgendosi alla platea del partecipanti al Forum, sottolineando che sono gli "investimenti in green e digitale, ricerca e sviluppo, capitale e formazione ci fanno uscire dalla stagnazione salariale, dalla bassa produttivita' e dalla poca competitivita'" e che "per il Recovery plan sto lavorando verso questa formula e il lavoro sta procedendo".

