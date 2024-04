Radio 24: lancia il podcast "Di segni e di forme. Architetti e designer italiani si raccontano"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 apr - In occasione del Salone del mobile, Radio 24 presenta il podcast originale Di segni e forme. Architetti e designer italiani si raccontano, a cura di Chiara Albicocco e Marialuisa Pezzali, in uscita il 16 aprile 2024 sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Sono storie di grandi architetti e designer italiani che si raccontano a tutto tondo in prima persona: attraverso le loro voci scopriamo le loro storie, le riflessioni, i ricordi e i progetti . Sono personaggi famosi in tutto il mondo per aver creato edifici meravigliosi, opere pubbliche maestose, luoghi sacri avveniristici, ma anche oggetti quotidiani e complementi d'arredo che hanno una caratteristica in comune, quella di essere diventati oggetti iconici. Fabio Novembre, Carlotta de Bevilacqua, Massimiliano Fuksas, Laura Andreini, Matteo Thun e Mario Cucinella sono i protagonisti di questa prima stagione, (la seconda uscira' a giugno con altri 6 celebri architetti e designer italiani) che si svelano in una narrazione, in un personale racconto con spezzoni di vita: si parte dall'infanzia, dai legami con la citta' di origine, la formazione, le prime esperienze professionali e gli incontri che hanno cambiato loro la vita, per arrivare ai progetti, alle opere, agli oggetti che hanno realizzato, ma anche ai fallimenti... diventati poi un presupposto per il successo.

Un viaggio fatto di segni e di forme. "L'architettura - scriveva Le Corbusier - e' un fatto d'arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di la' di essi.". L' emozione in un racconto e' quello che i protagonisti dell'architettura e del design ci restituiscono in "Di segni e di forme", il nuovo podcast originale di Radio 24, in uscita il 16 aprile sul sito di Radio 24 e sulle principali Piattaforme audio. Questo podcast fa parte del progetto 'Ti racconto in italiano' promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura finalizzato a documentare, valorizzare e promuovere la cultura e la lingua italiana attraverso interviste biografiche a personalita' impegnate nel design e nell'architettura, nella politica, nelle istituzioni, nell'economia, nell'associazionismo, nella cultura, per un approfondimento sulla storia dell'Italia contemporanea. A giugno la serie "Di segni e di forme" si arricchira' di una nuova stagione dedicata ad altri 6 celebri architetti e designer italiani.

red-

(RADIOCOR) 20-04-24 11:17:05 (0202) 5 NNNN