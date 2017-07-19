Radio 24: in diretta dalla prima edizione di Research to Innovate Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mag - Dal 12 al 13 maggio a Bologna, presso Ex Gam, Galleria D'arte Moderna Radio 24 e' presente con i propri studi a R2I - Research to Innovate Italy, la prima edizione del convegno nazionale dedicato alla ricerca e all'innovazione in programma a Bologna il 12 e 13 maggio all'Ex GAM - Galleria d'Arte Moderna. L'evento, e' organizzato promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e organizzato dalla Regione Emilia-Romagna insieme ad Art-ER, con il coinvolgimento di tutte le Regioni italiane, delle istituzioni nazionali ed europee e dei principali protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione.

Per due giorni Bologna diventa un luogo di confronto tra imprese, mondo della ricerca, finanza e pubbliche amministrazioni sui grandi temi dello sviluppo, dalla sovranita' tecnologica al deep tech, dalle infrastrutture tecnologiche e digitali all'intelligenza artificiale, dalle politiche energetiche alla valorizzazione dei territori, in una fase cruciale per il futuro della programmazione europea post 2027. Parte centrale di R2I e' il panel dedicato a Deep Tech e tecnologie di frontiera, in programma il 12 maggioIO alle 10.00 - 11.30 al Main Stage- Area Inspire, Piano 1, in cui esperti nazionali si confrontano sulle strategie e sulle azioni per sostenere le startup e accompagnarle nella trasformazione in imprese industriali, all'interno di un settore che rappresenta una grande opportunita' per l'Italia e nel quale il ruolo dei territori e' determinante per creare ponti tra sistema della ricerca e filiere industriali. Tra i relatori attesi il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il vicepresidente Vincenzo Colla, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea Raffaele Fitto e Ekaterina Zaharieva, Commissaria europea Startups, Research and Innovation.

In questo contesto Radio 24 e' presente con i propri studi per la diretta di alcuni programmi. Martedi' 12 maggio vanno in onda Effetto giorno, con Alessio Maurizi, e Focus economia, con Sebastiano Barisoni. Mercoledi' 13 maggio spazio a Smart City con Maurizio Melis, RadioNext con Pepe Moder e 2024 con Enrico Pagliarini.

La presenza di Radio 24 conferma il ruolo dell'emittente come punto di riferimento nel racconto dell'innovazione, dei processi economici e delle trasformazioni tecnologiche, offrendo ai partecipanti e agli ascoltatori un'informazione autorevole e in tempo reale su uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al futuro della ricerca e dello sviluppo del Paese.

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(RADIOCOR) 09-05-26 19:20:27 (0441) 5 NNNN