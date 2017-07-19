Radio 24: il 10 giugno la Digital Round Table sul futuro dell'energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 giu - Il 10 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, Radio 24 organizza la Digital Round Table 'Energy Future', appuntamento dedicato ai grandi temi della sicurezza e della transizione energetica, moderato dal giornalista di Radio 24 Maurizio Melis, conduttore di Smart City.

In un contesto segnato da una seconda grave crisi energetica, aggravata da un quadro geopolitico sempre piu' instabile, si cercano strategie di medio-lungo periodo necessarie a ridurre l'esposizione a future criticita'. Al centro della Digital Round Table la possibilita' di conciliare sicurezza energetica e sostenibilita' ambientale con costi accettabili dell'energia, interrogandosi sul ruolo della transizione energetica come leva per affrontare insieme la crisi climatica e quella geopolitica, e su come accelerarne concretamente l'attuazione.

Nel corso della diretta streaming del 10 giugno si analizzeranno inoltre le infrastrutture necessarie per sostenere la transizione energetica, cosi' come gli strumenti a disposizione di attori pubblici e privati per accompagnare il cambiamento dei sistemi energetici a livello nazionale e locale. Un'attenzione particolare sara' dedicata ai nuovi modelli di business e sviluppo, in grado di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilita' e resilienza.

A confrontarsi su questi temi saranno protagonisti ed esperti del settore. Interverranno nel corso dell'evento: Stefano Besseghini, ricercatore del CNR ed ex presidente di ARERA (Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente); Maurizio Delfanti, professore di Sistemi Elettrici per l'Energia al Politecnico di Milano; Lorenzo Giussani, Direttore Strategy and Growth del Gruppo A2A; Marco Rastelli, Head of Electrification & Automation di Siemens Italia e Valeria Termini, ordinario di Economia Politica all'Universita' Roma Tre e consigliere esperta del CNEL per la Presidenza della Repubblica.

Il confronto si propone quindi come un'occasione per analizzare le dinamiche globali dell'energia e approfondire le opportunita' offerte dall'innovazione tecnologica e dalla finanza verde, delineando possibili traiettorie di sviluppo per costruire un sistema energetico piu' resiliente, competitivo e orientato al futuro.

La partecipazione e' gratuita previa iscrizione su radio24.it, nella sezione Eventi e nella nuova sezione dedicata alle Digital Round Table in home page. Sara' possibile seguire la diretta streaming sul sito di radio24.it e in home page su ilsole24ore.com.

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(RADIOCOR) 06-06-26 18:33:51 (0386) 5 NNNN