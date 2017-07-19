Radio 24: a ConsulenTia 2026 con i suoi studi dal 17 al 19 marzo a Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - Radio 24 e' presente dal 17 al 19 marzo a Consulentia 2026, l'evento annuale di Anasf (l'Associazione nazionale dei consulenti finanziari) a Roma: tre giorni di incontri e approfondimenti dedicati al risparmio e al ruolo della consulenza finanziaria a Roma dal titolo 'Al centro della consulenza finanziaria, tre giorni di dialogo tra societa' e finanza'. "Due di Denari", il programma condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza, in onda dal lunedi' al venerdi' alle 11.00 su Radio 24, sara' presente con i suoi studi in diretta dall'Auditorium Parco della Musica di Roma - dal Foyer Archeologico - per affrontare i temi del momento: le turbolenze dei mercati e delle materie prime, l'intelligenza artificiale e i suoi effetti sulla consulenza finanziaria, il rischio longevita'. Cosa ne pensano e cosa propongono i consulenti finanziari italiani? Nelle tre dirette, Debora Rosciani e Mauro Meazza raccoglieranno pareri e commenti dei professionisti della consulenza finanziaria per dare risposte concrete e autorevoli su questi nuovi trend e sul loro impatto nelle scelte dei risparmiatori. Inoltre, nei primi due giorni dell'evento, Radio 24 realizzera' video-interviste e approfondimenti con esponenti del mondo Anasf e delle SGR presenti alla manifestazione. I contenuti saranno pubblicati sul sito Radio24.it nella pagina dedicata all'iniziativa speciale nella sezione Eventi. Appuntamento con Due di Denari su Radio 24: news, interviste ai relatori e interventi in diretta dall'Auditorium Parco della Musica dal 17 al 19 marzo, per tutti e tre i giorni della manifestazione. Sul sito Radio24.it video-interviste e approfondimenti nella sezione Eventi.

