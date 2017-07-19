Puglia: siglati 6 disciplinari progetti qualificazione infrastrutture di ricerca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - Regione Puglia investe in innovazione, ricerca e sostenibilita' per costruire il futuro del territorio e rafforzare il legame tra conoscenza scientifica, sviluppo industriale e tutela dell'ambiente. Sono stati siglati i disciplinari dei progetti relativi alle infrastrutture di ricerca regionali inserite nel Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (PNIR) e finanziate nell'ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Azione 1.6 'Qualificazione delle infrastrutture di ricerca del sistema regionale'. Con una dotazione finanziaria complessiva di 22,7 milioni di euro la misura regionale e' dedicata al potenziamento di sei infrastrutture strategiche per il sistema scientifico e produttivo pugliese, in coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente SmartPuglia2030 e con le priorita' nazionali per la ricerca.

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