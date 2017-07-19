Puglia: siglati 6 disciplinari progetti qualificazione infrastrutture di ricerca -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mar - 'Le infrastrutture di ricerca finanziate sono infrastrutture strategiche - ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro Eugenio Di Sciascio - devono certamente offrire opportunita' ai giovani ricercatori e alle giovani ricercatrici, ma devono anche produrre ricadute reali in termini di innovazione, sviluppo e crescita della competitivita' del sistema regionale.Proprio per questo molte delle iniziative previste puntano a rafforzare l'interazione con il mondo delle imprese, con le startup e con le attivita' di trasferimento tecnologico, in modo da trasformare i risultati della ricerca in nuove opportunita' economiche e produttive per la Puglia. Si tratta di progetti che hanno un impatto significativo sui territori per lo sviluppo della ricerca e per l'innovazione nella nostra regione'.

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