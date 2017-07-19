Puglia: sbloccati quasi 8 mln per completare 36 interventi edilizia scolastica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Via libera della Regione Puglia al rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica avviati con i mutui BEI 2015-2017. La giunta regionale ha approvato lo schema di contratto con Cassa Depositi e Prestiti che ha sbloccato 7,8 milioni di euro destinati al completamento di 36 cantieri ancora non conclusi. Le risorse, con oneri interamente a carico dello Stato, consentiranno di chiudere interventi gia' avviati nel 2015 su edifici scolastici di ogni ordine e grado, tra ristrutturazioni, messa in sicurezza, adeguamenti antisismici ed efficientamento energetico. I lavori, gia' finanziati nell'ambito nel Piano regionale di Edilizia Scolastica 2015-2017 (mutui BEI), interessano Comuni di tutte le province pugliesi.

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