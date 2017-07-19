Puglia: sbloccati quasi 8 mln per completare 36 interventi edilizia scolastica -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Gli interventi erano rimasti incompleti a causa delle criticita' riscontrate dagli enti beneficiari negli ultimi anni, dettati tra l'altro dall'aumento dei costi legato alla pandemia e al mutato contesto geopolitico. I precedenti contratti di mutuo sottoscritti con Cassa depositi e prestiti erano scaduti a novembre del 2021. Per l'assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta, 'lo sblocco del contratto di mutuo consente di evitare le conseguenze negative per gli enti locali legate alla perdita dei finanziamenti. La delibera rimette in circolo quasi 8 milioni di euro che saranno trasferiti agli enti locali per realizzare opere fondamentali per la sicurezza delle scuole e la qualita' degli ambienti di apprendimento'.

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