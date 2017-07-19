Puglia: presentati 13 progetti finanziati da Regione su riuso beni confiscati -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - I progetti, finanziati attraverso una dotazione iniziale di 11 milioni di euro a valere su risorse del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, si distribuiscono in tutte le sei province pugliesi (4 nel territorio di Lecce, 3 nel Barese e 3 nella provincia di Brindisi, 1 a Foggia, 1 a Taranto e 1 nella BAT) con l'obiettivo di riattivare nelle comunita' locali processi di cambiamento sociale, rigenerazione urbana e rafforzamento del welfare territoriale. 'Con al fianco organizzazioni come Libera e Avviso Pubblico e circondato da 13 amministratori locali, sigliamo un patto di collaborazione, profondo e simbolico', ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

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