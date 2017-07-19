Puglia: ok giunta due provvedimenti a sostegno di imprese e 'Made in Puglia' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 mag - 'I due provvedimenti approvati rappresentano una visione chiara di sviluppo: sostenere concretamente le nostre imprese e accompagnarle nei percorsi di crescita e apertura verso i mercati internazionali - dichiara l' assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro della Regione Puglia -. Le PMI pugliesi sono ambasciatrici del nostro territorio e del nostro saper fare: investire sulla loro competitivita' significa rafforzare il 'Made in Puglia' nel mondo e rendere la nostra regione sempre piu' attrattiva per nuovi investimenti. Allo stesso tempo, con il marketing territoriale valorizziamo le identita' locali e costruiamo un sistema piu' coeso e capace di generare sviluppo duraturo'.

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