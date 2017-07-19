Puglia: ok giunta Ddl Aree Idonee per installazione impianti fonti rinnovabili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - Sempre in una logica conservativa, e valutando l'enorme massa di impianti che potrebbe essere realizzata se tutte le autorizzazioni andassero a compimento, la Giunta ha inteso introdurre alcune specifiche che puntano a tutelare il paesaggio e l'agricoltura sancendo come interesse pubblico prevalente la conservazione degli ulivi, delle produzioni agroalimentari di qualita' (Dop, Igp, biologico) e delle tradizioni locali.

L'articolo 5 infatti detta disposizioni specifiche per le aree agricole, prevedendo che, nel rilascio del provvedimento autorizzatorio, e' considerato di interesse pubblico prevalente preservare, in quell'area, la presenza degli ulivi, delle produzioni agroalimentari di qualita', quali produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, DE.CO., delle produzioni agroalimentari tradizionali (Pat), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonche' i terreni interessati da produzioni con metodo biologico.

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