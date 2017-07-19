Puglia: ok giunta a piano di riparto di 44 mln per indennita' di Pronto Soccorso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - 'Gli operatori che lavorano nei Pronto soccorso pugliesi meritano la nostra gratitudine e il giusto riconoscimenti per quello che fanno - commenta l'assessore Pentassuglia -. Sappiamo che sono sempre meno i medici che scelgono questa specializzazione perche' esposta a rischi e di contro non remunerativa come altre. Lo abbiamo detto dal primo giorno: intendiamo sostenere i medici che fanno questa scelta e riconoscere loro quello che gli spetta, sia in termini economici, sia nell'efficientamento dei luoghi di lavoro che possono e devono mettere i medici nelle condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro'.

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