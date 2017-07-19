Puglia: nuovo avviso pubblico da 4 mln per progetti di vita indipendente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - La Regione Puglia rafforza il proprio impegno per l'autonomia delle persone con disabilita' con il nuovo avviso pubblico 'Comunita' Pro.V.I.

- Autonomia, socialita', sport' - Annualita' 2026, promosso dall'assessorato al Welfare d'intesa con il dipartimento Welfare. Il bando ha una dotazione complessiva di 4 milioni di euro e mira a sostenere i progetti di vita indipendente, favorendo percorsi concreti di autodeterminazione e partecipazione alla vita della comunita'. E' basato su una visione ampia e integrata del welfare, che mette in relazione autonomia abitativa, socialita', sport, mobilita' e partecipazione culturale, rafforzando al tempo stesso la continuita' delle politiche sociali regionali, in modo da intercettare anche esigenze di coloro che beneficiano dei percorsi del Dopo di Noi, in una fase in cui a livello nazionale non sono stati ancora approvati i relativi decreti.

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