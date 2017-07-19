Puglia: nuovo avviso pubblico da 4 mln per progetti di vita indipendente -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - L'avviso pubblico prevede un contributo massimo di 15.000 euro per 12 mesi e si articola in due linee di intervento. La Linea A e' rivolta alle persone con disabilita' grave che intendono costruire o rafforzare il proprio progetto di vita indipendente attraverso il supporto di un assistente personale, l'utilizzo di ausili domotici e tecnologici, la partecipazione ad attivita' sociali, culturali, formative e sportive, oltre a servizi di mobilita' utili per lo studio, il lavoro e la vita sociale.Accanto a questa linea, l'Avviso include anche la Linea C, dedicata al sostegno della genitorialita' delle donne con disabilita' con figli minori, riconoscendo il diritto a vivere pienamente il ruolo genitoriale. In questo caso i progetti possono prevedere, oltre all'assistenza personale, figure di supporto alla genitorialita', servizi educativi come babysitter o tutor, arredi adattati per l'ambiente domestico e servizi di accompagnamento nelle attivita' quotidiane con i figli.

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