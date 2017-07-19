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            Puglia: contributi a Comuni e consorzi su strumenti urbanistici generali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - La Giunta regionale della Puglia ha approvato la delibera con cui destinare risorse ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici generali (Pug). Nel provvedimento si individuano i criteri di selezione per il 2026 per la concessione del sostegno agli enti locali secondo queste priorita': Comuni che non siano mai stati beneficiari di contributi regionali per la predisposizione del medesimo strumento urbanistico e Comuni che abbiano almeno adottato l'Atto di indirizzo.

            Saranno considerate utilmente prodotte anche le istanze presentate dai Comuni che abbiano almeno adottato il Documento Programmatico Preliminare, antecedente all'entrata in vigore delle leggi regionali di modifica alla legge regionale 20/2001, purche' lo stesso sia conforme alle disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 22-03-26 12:44:16 (0190)PA,INF 5 NNNN

              
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