Puglia: contributi a Comuni e consorzi su strumenti urbanistici generali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'Questa delibera segna l'inizio di un percorso che punta a sostenere i Comuni che vogliono dotarsi di uno strumento di pianificazione che definisca priorita' e strategie nella gestione del territorio - spiega l'assessora regionale alla Pianificazione del territorio, Marina Leuzzi - Siamo consapevoli che si tratta di risorse esigue e per questo vogliamo cominciare dai Comuni piu' piccoli o da quelli classificati come aree idonee che sicuramente non hanno risorse proprie per investire nella redazione di piani urbanistici generali. Lavoreremo per trovare altre risorse nel bilancio per incentivare questo cammino che vogliamo fare con i Comuni perche' la pianificazione e' l'unico strumento che abbiamo per programmare interventi e soluzioni che possano migliorare la vita di quelle comunita''.

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