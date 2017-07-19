Puglia: avviso regionale per inclusione socio-abitativa lavoratori migranti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Sviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di esposizione al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. E' con questi obiettivi che nasce 'Puglia Accogliente', l'Avviso pubblico della Regione Puglia che destina 39,6 milioni di euro del PR Puglia 21-27 alla riqualificazione di immobili comunali per promuovere l'integrazione socio-abitativa dei migranti regolari.

L'Avviso finanzia interventi di rifunzionalizzazione di immobili di proprieta' dei Comuni o concessi dai privati in comodato per almeno 10 anni, all'interno di aree urbane o nei centri storici dell'entroterra o in prossimita' dei centri urbani.

com-Dca.

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