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            Puglia: avviso regionale per inclusione socio-abitativa lavoratori migranti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - Sviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di esposizione al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. E' con questi obiettivi che nasce 'Puglia Accogliente', l'Avviso pubblico della Regione Puglia che destina 39,6 milioni di euro del PR Puglia 21-27 alla riqualificazione di immobili comunali per promuovere l'integrazione socio-abitativa dei migranti regolari.

            L'Avviso finanzia interventi di rifunzionalizzazione di immobili di proprieta' dei Comuni o concessi dai privati in comodato per almeno 10 anni, all'interno di aree urbane o nei centri storici dell'entroterra o in prossimita' dei centri urbani.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 25-04-26 14:50:14 (0324)PA,IMM 5 NNNN

              


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