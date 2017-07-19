Puglia: avviso regionale per inclusione socio-abitativa lavoratori migranti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - La condizione abitativa dei migranti in Puglia e' segnata da una forte presenza di insediamenti informali (case sparse, baraccopoli, eccetera) diffusi sull'intero territorio regionale, che si addensano nelle aree rurali in cui e' piu' forte la richiesta di manodopera agricola straniera. L'Osservatorio regionale sull'immigrazione 'Alessandro Leogrande' ne ha mappati 35, di cui circa il 70% e' localizzato nel territorio di Foggia, dove intorno agli insediamenti principali di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci vivono circa 4.000 persone in condizioni di grave deprivazione psico-sociale e sanitaria e forte marginalita' sociale. Attraverso 'Puglia Accogliente', Regione Puglia vuole offrire una risposa a questa condizione.

L'obiettivo della misura e' incrementare l'offerta abitativa pubblica, favorendo l'accesso al diritto alla casa dei cittadini e lavoratori stranieri che vivono sul territorio regionale, ma anche superando le forme precarie dell'accoglienza stagionale.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-04-26 14:50:48 (0325)PA,IMM 5 NNNN