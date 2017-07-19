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            Puglia: appuntamento per la giornata regionale della costa 2026 -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Per l'edizione 2026, Regione Puglia, insieme ai partner istituzionali e territoriali, ha costruito un programma diffuso su tutto il territorio regionale, frutto di un ampio lavoro di coordinamento interistituzionale che coinvolge Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica, Guardia di Finanza (ROAN), Marina Militare, ANCI Puglia, Comuni costieri, Ufficio Scolastico Regionale e numerosi attori locali, in integrazione con le iniziative della Settimana Blu. Tre le direttrici strategiche dell'edizione 2026: promuovere la cittadinanza attiva trasformando la costa in uno spazio di partecipazione e inclusione; valorizzare il litorale come bene comune da tutelare attraverso legalita', accessibilita' e cura collettiva; diffondere una cultura della costa che metta al centro biodiversita', sostenibilita' e contrasto al degrado.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 12-04-26 12:43:03 (0274)PA 5 NNNN

              


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