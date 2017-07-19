Puglia: aperto l'avviso pubblico NIDI Just Transition Fund Taranto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - L'avviso e' attuato nell'ambito del PN JTF Italia 2021-2027 - Piano territoriale della Provincia di Taranto. Mira a sostenere la nascita di nuove microimprese (autoimprenditorialita') nei settori produttivi ammissibili, attraverso un mix di contributo a fondo perduto, prestito rimborsabile e assistenza rimborsabile, con intensita' di aiuto pari al 100% fino a 150.000 euro di investimenti. L'avviso risponde al peggioramento del contesto occupazionale nell'area di Taranto derivante dalla crisi delle imprese locali interessate dalla transizione energetica, promuovendo diversificazione economica e inclusione attiva di soggetti svantaggiati. La gestione e' affidata a Puglia Sviluppo S.p.A. in qualita' di soggetto delegato e gestore del Fondo NIDI JTF.

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