Puglia: al via nuovo avviso microcredito sociale per persone in difficolta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 apr - La Regione Puglia ha presentato il nuovo avviso pubblico per il Microcredito Sociale: una misura dell'Assessorato al Welfare, in collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito. Si tratta di una misura sperimentale e innovativa, pensata per una fascia di persone spesso esclusa dai canali tradizionali del credito, e rivolta a chi attraversa un momento di difficolta' economica. La Puglia e' la prima Regione a introdurre un finanziamento a tasso zero per rispondere a bisogni urgenti. La misura e' destinata a persone e famiglie escluse dal credito tradizionale e prevede prestiti a tasso zero fino a 10mila euro, senza interessi ne' spese, per far fronte a necessita' essenziali e sostenere percorsi di autonomia. Possono accedere i residenti in Puglia da almeno 12 mesi con ISEE non superiore a 18.500 euro, in condizioni di vulnerabilita' legate, ad esempio, alla perdita o sospensione del lavoro, alla riduzione del reddito, a eventi imprevisti o a situazioni di non autosufficienza.

com-Dca.

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