Professioni: Inarcassa, tetto ai risarcimenti e compensi adeguati

'Positiva la proposta di legge sulla responsabilita' civile' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 giu - Fondazione Inarcassa accoglie con favore la proposta di legge sulla responsabilita' civile delle professioni tecniche approvata alla Camera e rilancia chiedendo un tetto ai risarcimenti proporzionato agli onorari. 'Abbiamo raggiunto un primo importantissimo traguardo', dichiara il presidente Andrea De Maio, ricordando il lavoro avviato dalla Fondazione nel 2022 sulla riforma della responsabilita' professionale di architetti e ingegneri. Nel comunicato Inarcassa ringrazia il deputato Andrea De Bertoldi, primo firmatario della proposta, e chiede ora di rafforzare il testo nel percorso parlamentare introducendo 'soglie massime di risarcimento strettamente proporzionate ai compensi percepiti', escludendo solo i casi di dolo e colpa grave. Fondazione Inarcassa sollecita infine 'un intervento deciso' sull'applicazione dell'equo compenso e sull'adeguamento delle tariffe professionali.

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(RADIOCOR) 16-06-26 13:04:06 (0357) 5 NNNN