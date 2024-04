Privacy: da bilaterale Garante italiano e tedesco piu' cooperazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Dalla promozione delle attivita' a livello di Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb) a forme piu' strette di cooperazione tra le due autorita' nei vari gruppi di lavoro dell'Ue e internazionali. Questi i temi al centro dell'incontro presso l'Accademia Konrad Adenauer sul Lago di Como tra il Garante italiano per la protezione dei dati personali, rappresentato da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza e il Commissario federale tedesco per la protezione dei dati e la liberta' d'informazione (Bfdi). Le due Autorita' - comunica in una nota il Garante privacy - si sono scambiate opinioni ed esperienze su argomenti che saranno oggetto dell'agenda della riunione del 'G7 privacy', prevista per l'ottobre 2024 in Italia. L'evento, organizzato dal Garante, vedra' la partecipazione delle autorita' di protezione dei dati dei 7 Grandi. Si e' poi parlato di tutela dei minori, attraverso una dettagliata ricostruzione del quadro normativo e delle numerose iniziative in corso da parte di varie istituzioni, un dibattito non piu' rinviabile. Il Garante e il Bfdi si sono soffermati sulla questione di quando sia possibile installare efficaci meccanismi di verifica dell'eta' e quali criteri debbano soddisfare.

com-Bag

(RADIOCOR) 21-04-24 12:20:31 (0221) 5 NNNN