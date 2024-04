Privacy: da bilaterale Garante italiano e tedesco piu' cooperazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,21 apr- Un'intera giornata di lavori e' stata dedicata all'esame delle nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale e alle strategie piu' appropriate per affrontarle. 'Non e' mancata - comunica il Garante - la discussione sul futuro ruolo delle autorita' di protezione dei dati che, a prescindere dalle scelte legate all'AI Act, continueranno ad avere un ruolo centrale, come e' stato negli ultimi anni, anche applicando le disposizioni del GDPR a queste tecnologie. Infine, e' stato esaminato il recente parere espresso dall'European Data Protection Board sul tema del cosiddetto 'pay or consent', in particolare da parte delle grandi piattaforme online, tra continuare a utilizzare i servizi acconsentendo al trattamento dei propri dati personali per finalita' di profilazione, oppure sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Il Garante e il Bfdi hanno deciso di 'avviare un forte coordinamento' in vista del prosieguo dei lavori, che saranno avviati a breve, per la stesura delle linee guida che dovranno affrontare la questione in modo piu' ampio e approfondito. I rappresentanti delle due autorita' si sono quindi lasciati con l'idea di confermare, periodicamente, queste occasioni di incontro e confronto.

