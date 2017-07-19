Primo Maggio: Stampa Romana, servono retribuzioni giuste e occupazioni stabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - "Retribuzioni giuste, occupazioni stabili, stato sociale solido: senza non ci sono esistenze dignitose, progetti di vita, un futuro di crescita per la nostra Repubblica, che la Costituzione fonda proprio sul lavoro, da troppi anni mortificato, reso instabile, insicuro, mal pagato, sfruttato. L'Italia crolla demograficamente, arretra economicamente, e' sempre meno coesa, sotto i colpi inferti allo stato sociale.

Dalla dignita' del lavoro bisogna ripartire, perche' c'e' una vera emergenza salariale". Lo scrive Stampa Romana in occasione de Primo Maggio. "Il contratto dei giornalisti - ricorda - e' scaduto da oltre dieci anni, gli stipendi hanno perso il 20 per cento del potere d'acquisto. Abbiamo scioperato in massa per tre giorni: gli editori vogliono tagliare ancora gli stipendi, soprattutto ai piu' giovani. E si oppongono anche alla concreta applicazione dell'equo compenso, per dare la giusta retribuzione ai freelance, pagati pochi spiccioli, perche' il lavoro povero riguarda anche la nostra categoria. La mobilitazione continua. Anche per questo Stampa Romana partecipera' alle iniziative per il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil nella Capitale e nel Lazio".

Red-Sim

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