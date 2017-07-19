Ponte Stretto: Nicita (Pd), Salvini ammetta che in questa legislatura non si fara'

Fondi tornino a Regioni Sicilia e Calabria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mag - "Il decreto Infrastrutture, ora legge, certifica che il Ponte in questa legislatura non si fara'. Salvini dica la verita'". Lo afferma il senatore Antonio Nicita (PD), vicepresidente del gruppo a Palazzo Madama. "I 700 milioni previsti per il 2025 non sono stati spesi. Con i commi 8, 9 e 17 dell'articolo 1 del Dl Infrastrutture, il Governo sposta 2,787 miliardi dal 2026-2029 al 2030-2034, dirottandoli in larga parte sulla esposizione debitoria di Rfi; a questi si aggiungono i 780 milioni gia' rinviati dalla manovra 2026 al biennio 2032-2033. In totale, oltre 3,5 miliardi fittiziamente spostati contabilmente oltre la meta' della prossima legislatura e oggi spesi in altro. Di questi, 1,6 miliardi del fondo Sviluppo e Coesione vengono dalle Regioni: 1,3 dalla Sicilia e 300 milioni dalla Calabria. Mentre per il completamento della Siracusa-Gela mancano proprio 700 milioni, con progetto esecutivo gia' pronto. Si aggiungano i rilievi Anac sulla necessita' di una nuova gara e quelli sul rischio sismico sollevati dalla senatrice a vita Cattaneo, con emendamenti bocciati. Siamo al 'Ponte Boh', sulla pelle di siciliani e calabresi. Salvini venga in Parlamento e ammetta che il Ponte non si fa: i soldi tornino subito a Sicilia e Calabria", conclude Nicita.

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