Ponte Stretto: Ciucci, nessuno stop dai rilievi del Mase (Radio 24)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - 'Non c'e' nessuna pietra tombale, non c'e' nessuno stop, anzi abbiamo fatto due passi avanti, non soltanto uno. Perche' noi attualmente stiamo percorrendo due procedure in parallelo: la valutazione di impatto ambientale e la conferenza di servizi'. Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della Societa' Stretto di Messina, a 24 Mattino su Radio 24. 'Ieri - ha spiegato Ciucci - c'e' stato il primo incontro in conferenza di servizi dove sono coinvolti tutti gli enti interessati mentre la valutazione d'impatto ambientale e' partita ancora prima, come previsto dalla legge nei termini di 30 giorni dalla presentazione della documentazione in il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha presentato le sue richieste di approfondimenti e di chiarimenti. Sono piu' di duecento, in valore assoluto numerose, ma a fronte di un progetto che vale 13 miliardi e mezzo che comprende un ponte sospeso piu' lungo al mondo, che comprende 40 km strade di collegamenti ferroviari e che opera su tredici siti ambientali protetti. Abbiamo presentato oltre 10.000 elaborati a fronte di tutto questo, mi permetterei di dire che duecento osservazioni o chiarimenti sono un numero congruo'.

Mas

(RADIOCOR) 17-04-24 10:11:49 (0230)PA,INF 5 NNNN