Pnrr: Corte conti, da enti territoriali conclusi 51.390 progetti, 70.702 in corso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato il referto sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con risorse Pnrr e Pnc, affidati agli enti territoriali quali soggetti attuatori. Sono stati esaminati 122.092 progetti, finanziati in tutto o in parte con risorse Pnrr, relativi a 8.382 enti locali, 21 Regioni/Province autonome e 200 enti del Servizio sanitario nazionale, per un valore complessivo di investimenti pari a circa 62,5 miliardi di euro e finanziamenti Pnrr per oltre 48,5 miliardi. Nel Mezzogiorno si concentra il 43,5% delle risorse Pnrr destinate agli enti territoriali; per il comparto sanitario, il valore, nella stessa area geografica, scende al 37,5%, su importi nel complesso piu' contenuti. Alla data del 13 febbraio 2026 risultano 'conclusi' 51.390 progetti; 70.702, ancora 'in corso', assorbono, pero', quasi 44,9 miliardi di finanziamenti Pnrr, a fronte di circa 3,7 miliardi riferiti ai progetti ultimati. Se alcune Regioni registrano percentuali di progetti completati superiori al 50% (Valle d'Aosta 65%, Lombardia 57%, Piemonte 55%, Molise 53% e Sardegna 52%), in altre aree - soprattutto anche se non in via esclusiva - del Centro e del Mezzogiorno i valori sono inferiori (Sicilia 22,4%, Puglia 29,6%, Trentino-Alto Adige/Sudtirol 29,8%, Basilicata 32,8%, Lazio 33,1%, Umbria 33,7%, Calabria 33,9%, Emilia-Romagna 37,6%, Campania 38,3%).

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-05-26 10:34:58 (0304)PA,FONUE 5 NNNN