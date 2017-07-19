Pirateria: Gabrielli (Polizia Postale), e' industria organizzata ed evoluta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 mar - La criminalita' informativa e' diventato "un fenomeno importante" dietro al quale c'e' "una industria organizzata ed evoluta". Lo ha sottolineato Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, al convegno I-Com sulla pirateria informatica. "Fino a qualche tempo fa lo pensavamo come un fenomeno piu' comune e locale ma almeno 5 indagini importanti nel settore ne hanno dimostrato il carattere transnazionale e anche l'ingegnerizzazione del business".

Nel momento in cui queste piattaforme vendono prodotti illegali streaming, ha proseguito, "acquisiscono dei dati che vengono inseriti all'interno di uno spam, di mail, di phishing e un numero di telefono, magari dato inconsapevolmente, che viene inserito in liste che poi vengono portate a chi fa truffe telefoniche o altro": E' quindi un fenomeno "a tutto tondo" su cui servirebbe dare all'utenza "una corretta informazione sugli enormi rischi".

fon

(RADIOCOR) 31-03-26 17:36:37 (0631) 5 NNNN