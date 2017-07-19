Pil: Confcommercio, con guerra Iran piu' lunga crescita +0,3% in 2026 e +0,4% in 2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Prima che scoppiasse il conflitto in Iran, l'Italia si stava allineando su condizioni molto favorevoli per la crescita: secondo Confcommercio, nel 2026 il Pil sarebbe aumentato dell'1% o anche di piu'. Con l'aumento del prezzo del petrolio e la situazione di incertezza internazionale, le condizioni sono cambiate e Confcommercio stima un rallentamento della crescita, dei consumi e dell'attivita' economica in genere.

In caso di conflitto di breve durata, con una fine nel giro di 2 mesi e un ritorno del prezzo del greggio sotto i 100 dollari al barile, i consumi nel 2026 registreranno un +0,7% (era +1% nel 2025), e +0,8% nel 2027. In caso di durata piu' lunga del conflitto, si rischia un aggravamento, con un +0,3% e +0,5% di crescita dei consumi nel biennio. Per quanto riguarda gli investimenti, dopo il +3,5% del 2025, nello scenario base si stima un rallentamento al +0,8% nel 2026 e +0,9% nel 2027. Se la guerra dovesse avere una durata piu' lunga, la stima per gli investimenti e' del +0,3% nel 2026 e -0,1% nel 2027. Infine, per quanto concerne le esportazioni italiane, nello scenario base si prevede un +0,5% nel 2026 (dopo il +1,2% del 2025), con un +0,7% nel 2027. In caso di conflitto prolungato, invece, la stima di Confcommercio e' di un +0,3% sia nel 2026 sia nel 2027.

Fla-Liv

(RADIOCOR) 14-04-26 11:01:48 (0282) 5 NNNN