Piemonte: torna a correre con aerospazio, produzione industriale +1,4% nel 2025

Nel IV trimestre +3,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - E' l'aerospazio, affiancato da elettronica e alimentare, che torna a far correre l'industria piemontese che nel 2025 vede la produzione industriale invertire la rotta rispetto alla stasi del 2024, chiudendo con una crescita media annua del +1,4% nonostante la crisi dell'auto. Dopo un avvio ancora incerto nel primo trimestre (-1,7%), la crescita si e' vista gia' nel periodo aprile-giugno (+1,2%), consolidando il trend nel terzo trimestre (+2,5%), fino a raggiungere il picco del +3,5% registrato nel quarto trimestre del 2025, secondo i dati della Indagine congiunturale Unioncamere Piemonte, Intesa Sanpaolo e UniCredit. E' l'aerospazio, in particolare, a decollare con un +27,6%, mentre il comparto dell'elettricita' ed elettronica si attesta ad un +9,2% e anche le industrie alimentari confermano il loro ruolo di pilastro dell'economia regionale, segnando un significativo +8,8%.

L'ultimo trimestre dell'anno ha visto risultati positivi di tutti gli indicatori piemontesi. Gli ordinativi totali hanno registrato un incremento del +3,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sostenuto dalla domanda dei mercati esteri che segna un balzo del +6,5%, di fronte ad una crescita piu' contenuta degli ordinativi interni, al +1,5%.

Parallelamente, anche il fatturato totale ha messo a segno una variazione positiva del +3,3% con la componente internazionale che vede un +5,2%, mentre il fatturato generato sul mercato interno ha mostrato un aumento piu' moderato del +2,3%. Il grado di utilizzo degli impianti e' risalito al 64,4%, mostrando un recupero rispetto ai livelli minimi toccati nell'anno precedente. Le grandi imprese con una crescita vigorosa dell'8,4% si confermano il motore trainante del sistema produttivo piemontese.

