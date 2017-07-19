Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Piemonte: salgono a 90mln fondi per alluvione dell'aprile 2025

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mar - Altri 45mln dal Governo al Piemonte per far fronte ai danni causati dall'evento alluvionale che ha colpito il territorio tra il 15 e il 17 aprile 2025, secondo stralcio di finanziamenti che si aggiungono alle risorse assegnate nei mesi scorsi. Salgono cosi' a circa 90mln i fondi a disposizione che consentiranno di completare, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, gli interventi urgenti e di mitigazione del rischio, oltre ai ristori per i danni subiti da privati, aziende agricole e attivita' produttive. All'indomani dell'emergenza il Consiglio dei ministri aveva gia' assegnato i primi 17mln, poi altri 17 nel mese di agosto 2025, a cui si sono aggiunti 5mln di euro di risorse regionali per coprire ulteriori interventi di somma urgenza realizzati dagli enti locali.

            ami

            (RADIOCOR) 15-03-26 16:01:11 (0367) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.