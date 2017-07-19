Piemonte: salgono a 90mln fondi per alluvione dell'aprile 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mar - Altri 45mln dal Governo al Piemonte per far fronte ai danni causati dall'evento alluvionale che ha colpito il territorio tra il 15 e il 17 aprile 2025, secondo stralcio di finanziamenti che si aggiungono alle risorse assegnate nei mesi scorsi. Salgono cosi' a circa 90mln i fondi a disposizione che consentiranno di completare, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, gli interventi urgenti e di mitigazione del rischio, oltre ai ristori per i danni subiti da privati, aziende agricole e attivita' produttive. All'indomani dell'emergenza il Consiglio dei ministri aveva gia' assegnato i primi 17mln, poi altri 17 nel mese di agosto 2025, a cui si sono aggiunti 5mln di euro di risorse regionali per coprire ulteriori interventi di somma urgenza realizzati dagli enti locali.

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(RADIOCOR) 15-03-26 16:01:11 (0367) 5 NNNN