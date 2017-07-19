Piemonte: -7mila imprese under 35 in dieci anni (Unioncamere)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - 'Il panorama dell'imprenditoria giovanile piemontese attraversa una metamorfosi strutturale che riflette la trasformazione dell'economia regionale. Piu' che una semplice flessione, osserviamo un riposizionamento strategico delle nuove generazioni che abbandonano i comparti tradizionali, come edilizia e commercio, per scommettere con decisione su innovazione tecnologica, ICT e servizi specialistici - commenta Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte -. Questa evoluzione verso modelli organizzativi piu' complessi rappresenta la risposta dei giovani imprenditori a un contesto segnato dall'inverno demografico e da barriere all'entrata sempre piu' selettive. La sfida per le istituzioni consiste oggi nel sostenere il ricambio generazionale, trasformando la contrazione della base imprenditoriale in un'opportunita' di modernizzazione.

Nonostante le difficolta' diffuse sul territorio, il Piemonte mantiene una vocazione imprenditoriale vivace, pronta a guidare lo sviluppo futuro attraverso competenze avanzate e digitale'.

Le province di Vercelli, Alessandria, Novara e Verbano-Cusio-Ossola registrano le contrazioni piu' marcate, con una base imprenditoriale under 35 che si e' ridotta di oltre un quarto rispetto a dieci anni fa. Al contrario, Torino e Cuneo emergono come i poli piu' resilienti del Piemonte, avendo contenuto l'erosione del tessuto produttivo giovanile entro soglie decisamente piu' ridotte rispetto alla media degli altri territori.

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(RADIOCOR) 06-04-26 14:36:58 (0222) 5 NNNN