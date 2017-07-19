Piemonte: -7mila imprese under 35 in dieci anni (Unioncamere)

Le nuove generazioni puntano su ICT (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - In dieci anni, tra il 2015 e il 2025, il Piemonte ha perso 7mila imprese guidate da under 35: dalle 43.487 imprese giovanili nel 2015 si e' scesi a quota 36.228 a fine 2025, -17%. Un dato alto, se pure inferiore alla media nazionale. La mappa del registro imprese delle Camere di commercio fotografa una profonda trasformazione del tessuto imprenditoriale regionale, segnata anche dall'inverno demografico. Le oltre 36mila realta' piemontesi guidate da giovani incidono oggi per l'8,7% sul totale delle 417mila imprese regionali, segnando un arretramento rispetto alla quota del 9,8% registrata dieci anni fa. Nonostante questa flessione, il Piemonte conserva un'incidenza superiore alla media nazionale (8,1%), contribuendo inoltre per il 7,7% all'intera compagine "under 35" del Paese.

Una metamorfosi che non e' solo numerica: a guidare il cambiamento sono le attivita' ICT, i servizi finanziari e immobiliari, che nell'ultimo decennio hanno registrato una crescita del 16,5%, seguite dal comparto dei servizi alle imprese, in aumento del 15,4%. Di contro, l'imprenditoria giovanile abbandona i settori tradizionali: l'edilizia e il commercio registrano le perdite piu' consistenti, con una flessione di oltre 3mila unita' ciascuno. Anche il turismo e l'industria in senso stretto segnano il passo, con una riduzione che sfiora le 2mila attivita' tra il 2015 e il 2025. Se nel 2015 commercio e costruzioni rappresentavano insieme quasi il 45% del totale delle imprese under 35, oggi tale quota e' scesa al 37%. Parallelamente, cresce sensibilmente l'incidenza dei servizi avanzati (dal 10,3% al 14,2%) e dell'ICT (dal 7,5% al 10,5%), confermando una decisa virata delle nuove generazioni verso l'innovazione tecnologica e i servizi specialistici.

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(RADIOCOR) 06-04-26 14:24:38 (0210) 5 NNNN