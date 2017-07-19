Piemonte: 3mln per cinque infrastrutture blu da fondi fesr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Passa alla fase operativa la strategia della Regione Piemonte per la tutela della biodiversita' e il miglioramento delle risorse idriche, con il via libera definitivo alla concessione di agevolazioni per un importo complessivo di oltre 3mln di euro.I fondi, stanziati nell'ambito del programma Fesr 2021-2027, finanzieranno cinque progetti strategici presentati da Comuni ed Enti parco: Vigliano Biellese (BI) avra' 1,3mln per il miglioramento della naturalita' di deflusso del torrente Cervo; Venaria Reale (TO) 408.150 euro per interventi di sistemazione spondale della bealera della Coutenza; Castellero (AT) 395.150 euro per la riqualificazione ambientale dell'area del Lago Stella e del fontanile comunale; Canelli (AT) 266.500 euro per il miglioramento della biodiversita' della fascia di vegetazione ripariale del torrente Belbo; l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie 688.760 euro per il ripristino della continuita' fluviale del torrente Chisone nel Parco naturale Val Troncea.

Il provvedimento rappresenta un tassello dell'azione del Fesr dedicata allo sviluppo delle infrastrutture verdi e blu per ridurre l'inquinamento e preservare la natura. L'erogazione dei contributi seguira' i cronoprogrammi di spesa approvati per le annualita' 2026, 2027 e 2028, garantendo la copertura finanziaria per i cinque progetti ammessi.

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