Piemonte: 14,4mln a sostegno agricoltura montana

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Sara' pubblicano nei prossimi giorni il bando regionale a sostegno dell'economia montana. La Regione Piemonte ha attivato per quest'anno, nell'ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 complessivi 14,4mln di euro. L'obiettivo e' sostenere la permanenza delle attivita' agricole, incentivare l'uso continuativo delle superfici e garantire la manutenzione del territorio.Il contributo, destinato agli agricoltori in attivita' nelle aree montane del Piemonte, e' modulato in base a: la tipologia di coltura, grado di svantaggio del terreno e la presenza stabile dell'azienda sul territorio. E' inoltre prevista una maggiore premialita' per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, a conferma della volonta' di sostenere chi vive e lavora stabilmente in montagna. Gli importi variano da un minimo di circa 500 euro fino a un massimo di 13.000.

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