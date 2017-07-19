Pictet AM: reddito fisso e valute, mitigare i rischi e' la priorita' - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Nel complesso, le azioni globali sono scese del 6% in valuta locale, con perdite in tutti i principali Paesi e regioni. Il reddito obbligazionario globale ha perso complessivamente il 2%.

Nell'ambito del reddito fisso, si sono evidenziati segnali di rotazione dal credito high yield ai titoli di Stato. I mercati emergenti sono stati colpiti in maniera relativamente dura, danneggiati dai timori per il commercio globale e dall'indebolimento delle valute.

Neanche i beni rifugio tradizionali hanno offerto un po' di sollievo. I Treasury USA hanno perso il 2% a causa delle preoccupazioni sull'impatto inflazionistico della guerra e sul suo costo. Le aspettative del mercato sui tassi statunitensi sono cambiate drasticamente. Poco prima della guerra, le attese erano per uno o due tagli ulteriori della Fed nel 2026; ora si preparano all'eventualita' di un rialzo.

A sua volta, l'aumento dei rendimenti reali ha appannato l'attrattiva degli asset reali. L'oro, beneficiario di forti guadagni dall'inizio del 2025, e' sceso di circa il 16% sommerso dalle prese di profitto. I dati sui flussi e sul sentiment suggeriscono che gli investitori si sono rivolti invece alla liquidita'.

Al contrario, il dollaro ha beneficiato dell'indebolimento dei Treasury e delle mutevoli aspettative sui tassi statunitensi, guadagnando l'1,4% rispetto a un paniere di valute principali e avvicinandosi ai massimi dell'ultimo anno.

In questo contesto, la gestione del rischio torna al centro delle decisioni di investimento, con un approccio sempre piu' orientato alla protezione piuttosto che alla ricerca di rendimento. La combinazione di shock energetico, pressioni inflazionistiche e incertezza geopolitica riduce la prevedibilita' dei mercati e rende meno efficaci le tradizionali leve di diversificazione. Di conseguenza, mantenere un posizionamento neutrale sulle principali asset class, rafforzando al contempo l'esposizione a valute difensive e strumenti piu' resilienti, rappresenta una strategia coerente in una fase in cui la priorita' e' preservare il capitale in attesa di maggiore visibilita' sul quadro macroeconomico.

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(RADIOCOR) 19-04-26 13:47:07 (0275) 5 NNNN