Piano casa: Orsini, bene il Governo, intervento strategico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - "Il Piano casa varato oggi dal Governo rappresenta un passaggio importante e atteso. Accogliamo con favore l'impegno strategico assunto per avviare iniziative finalizzate a mettere a disposizione 100 mila alloggi a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni e l'annuncio di circa 10 miliardi di euro complessivi di risorse alle quali aggiungere risorse di investitori privati". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "Anche se attendiamo di leggere i testi, si delinea un intervento rilevante, che mira ad affrontare uno dei nodi strutturali del Paese attraverso misure che vanno nella linea di quanto sollecitato da Confindustria", ha aggiunto.

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