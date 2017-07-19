Piano casa: Orsini, bene il Governo, intervento strategico -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - "In Italia l'emergenza abitativa ha assunto una dimensione ormai sistemica: non riguarda piu' soltanto le fasce piu' fragili, ma incide direttamente sulla competitivita' del sistema produttivo e sulla capacita' delle imprese di crescere", ha aggiunto, sottolineando che "oggi le aziende fanno sempre piu' fatica a trovare lavoratori: pesano il calo demografico con una riduzione di 5 milioni di persone in eta' lavorativa da qui al 2040, l'esodo dei giovani e un mismatch tra domanda e offerta che rende difficile reperire quasi il 50% dei profili ricercati. Fattori che sono amplificati da un elemento determinante: il costo delle abitazioni, ormai disallineato rispetto alla produttivita' del lavoro - e, di conseguenza, ai salari medi - in molte aree del Paese, non solo al Centro-Nord e nelle grandi citta', ma anche nei territori a forte vocazione industriale. La conseguenza e' un cortocircuito evidente: dove c'e' lavoro mancano le persone, e dove ci sono persone spesso mancano opportunita'. La carenza di alloggi a prezzi sostenibili blocca la mobilita' territoriale e rende piu' difficile anche attrarre investitori e lavoratori dall'estero". Orsini ha quindi detto che "per noi rimangono centrali alcuni elementi che stando a quanto annunciato dal Governo oggi dovrebbero essere affrontati nei provvedimenti approvati: semplificazioni urbanistiche, un utilizzo efficiente del patrimonio pubblico, l'attivazione di strumenti finanziari e fondi dedicati all'housing, il coinvolgimento degli investitori privati'.

Per il presidente di Confindustria "e' inoltre fondamentale il coinvolgimento di Regioni e Comuni, che saranno attori determinanti per affrontare l'emergenza abitativa, e valorizzare e coordinare le iniziative gia' avviate, sia a livello europeo sia nazionale per assicurare una tempestiva ed efficace messa a terra del Piano. La sfida dell'abitare non e' solo sociale: e' una grande questione economica e industriale che riguarda la crescita, l'attrattivita' dei territori e il futuro del lavoro in Italia'.

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