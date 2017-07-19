Petrolio: prezzo barile torna a salire dopo parole Trump, +1,5% Wti a 113$
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - Il prezzo del greggio che era rimasto sotto la soglia della parita' per gran parte della seduta torna a salire dopo che in conferenza stampa il presidente Usa Donald Trump ha confermato per domani la deadline per l'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz o subire pesanti attacchi alle sue infrastrutture. Il Wti scambia ora in rialzo dell'1,5% a 113,5 dollari mentre il Brent sale del 2% a 111 dollari.
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(RADIOCOR) 06-04-26 19:53:57 (0414) 5 NNNN