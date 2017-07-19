Petrolio: Emirati Arabi Uniti puntano ad aumento produzione dopo addio Opec

Rumors passati citavano 5 mln barili al 2027 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Tra i motivi che hanno spinto gli Emirati Arabi Uniti a uscire da Opec e Opec+ dopo quasi 60 anni, potrebbero esserci dei dissidi interni legati alla volonta' degli emirati di aumentare la produzione interna. Lo conferma la stessa nota dell'agenzia statale Wam che annuncia l'abbandono dell'organizzazione, in cui si legge che "dopo l'uscita, gli Emirati Arabi Uniti continueranno ad agire in modo responsabile, immettendo sul mercato una produzione aggiuntiva in modo graduale e misurato, in linea con la domanda e le condizioni di mercato".

Passate fonti di mercato, risalenti al 2024 e al 2025, citavano il fatto che Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company) volesse raggiungere un target di 5 milioni di barili al giorno gia' entro inizio 2026, anticipando un obiettivo fissato inizialmente al 2027 e incrementando la produzione di circa un milione di barili. Un orientamento che avrebbe creato frizioni con l'Opec+ gia' a partire dagli scorsi anni, in quanto l'organizzazione ha da tempo implementato limiti alla produzione per sostenere i prezzi. Un passato report di Bloomberg, infatti, citava rischi di scissione gia' intorno al 2021, con uno scontro interno in particolare con il leader de facto dell'Opec, l'Arabia Saudita, tra i maggiori sostenitori delle politiche di limitazione produttiva.

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(RADIOCOR) 28-04-26 15:43:33 (0556) 5 NNNN