Payden & Rygel: lavoro Usa, frenata nelle assunzioni - PAROLA AL MERCATO

A cura dell'Economic Team di Payden & Rygel (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 apr - I dati piu' recenti sul mercato del lavoro statunitense si sono mostrati particolarmente volatili, con cinque degli ultimi dieci mesi caratterizzati da un'alternanza tra variazioni positive e negative. Una dinamica che alcuni investitori attribuiscono a fattori idiosincratici, mentre altri leggono come il riflesso di tendenze piu' strutturali, tra cui il rallentamento dei flussi migratori e l'invecchiamento della popolazione. Al di la' della volatilita' di breve periodo, il quadro di fondo appare pero' piu' chiaro: dal 2022 il mercato del lavoro Usa ha evidenziato un progressivo indebolimento. Un segnale particolarmente significativo arriva dal tasso di assunzione, che secondo i dati piu' recenti - relativi a febbraio - e' sceso ai livelli piu' bassi da ottobre 2021. Le ragioni alla base di questo rallentamento sono molteplici. Da un lato, i lavoratori mostrano una minore propensione a cambiare impiego rispetto al 2022; dall'altro, una quota piu' limitata di persone inattive - ossia non attivamente in cerca di lavoro - sta rientrando nel mercato. Ancora piu' rilevante e' il deterioramento della capacita' del sistema di assorbire i disoccupati: se nel 2022 oltre il 30% di chi era senza lavoro riusciva a trovare un impiego nel mese successivo, oggi questa quota e' scesa sotto il 24%. In parallelo, la durata media della disoccupazione e' aumentata del 36% rispetto ai livelli di due anni fa, segnalando un ulteriore irrigidimento del mercato. Nel complesso, al di la' delle oscillazioni dei dati sui non-farm payroll, emerge un quadro coerente di indebolimento, in cui il mercato del lavoro statunitense appare sempre piu' caratterizzato da una dinamica delle assunzioni debole e poco reattiva.

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(RADIOCOR) 07-04-26 11:43:22 (0268) 5 NNNN